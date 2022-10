Más de 400.000 firmas para que Haaland no vuelva a jugar en la Premier por "ser un robot"

Erling Haaland, delantero del Manchester City y hombre de moda del fútbol, suma 19 goles en 13 partidos y dejó su última marca este miércoles en Champions League, al anotar un doblete en la victoria por 5-0 ante el Copenhague.

Guardiola: "Haaland no tiene cláusula ni para el Real Madrid ni para nadie" El entrenador del City ha negado que existiera una cláusula de salida para Haaland y apunta que el noruego "está feliz" en el club inglés. 06 oct 2022 - 00:34

"Sabía que me adaptaría, pero nunca sabes... Es una nueva ciudad, un nuevo país, nuevos compañeros, nuevo entrenador. Nunca sabes, las cosas pueden llevar tiempo, pero todo está yendo rápido y estoy cómodo", dijo Haaland a los medios del club.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En relación al buen momento que vive el delantero noruego, un aficionado del Manchester United ha abierto una petición denominada "Petición para que se excluya a Erling Haaland de la Asociación de fútbol porque no es justo"en el canal abierto para el Gobierno británico para que el ariete no vuelva a jugar porque lo considera un robot: "Simplemente no es justo, podemos hacer un cambio. Ahora es el momento de que las personas actuemos. No se debe permitir que este robot continúe en nuestro país".









Lo surrealista de esta noticia es que durante las últimas horas esa petición ha superado las 400.000 firmas de apoyo.









Su compañero en el Manchester City, Aymeric Laporte, también reaccionó a esta increíble petición y bromeó diciendo que Haaland no solo tendría que dejar la Premier, sino que se tendría que ir del fútbol.

Tuvo tanta repercusión esta petición que el Gobiero Británico tuvo que eliminar de su página esta petición porque incluso llegó a alcanzar los dos millones, por eso solo aparece la iniciativa en change.org