Di María: "Mbappé ha tomado la decisión correcta, todavía es joven y tiene tiempo de ir al Madrid"

El jugador argentino Ángel di María jugó este sábado ante el Metz su último partido con el PSG en El Parque del los Príncipes.

"Imposible imaginarme lo que he vivido hoy. Me voy con este último recuerdo que me quedarán para siempre", aseguró 'El Fídeo' en declaraciones a los medios y entre ellos a Ángel García que se encuentra en París de enviado especial.

Como no podía ser de otra manera, también habló de la decisión de su compañero Kylian Mbappé de continuar en el PSG. En opinión del argentino, Mbappé "ha tomado la decisión correcta".

"Quiere hacer historia y seguirá haciendo historia aquí. Le deseo lo mejor", añadió Di María en relación a la decisión de Mbappé.

Todo lo ocurrido durante las últimas horas puede cerrar las puertas del Real Madrid a Kylian Mbappé. Cuestionado sobre un posible futuro blanco de la estrella gala, el argentino señaló lo siguiente: "La gente del Madrid es complicada, pero tiene suficiente talento para comprase al Bernabéu si después de estos tres años quiere ir al Madrid".

Ángel di María también explicó cómo se enteró de todo: "Yo estaba en la siesta y empezaron a salir todas las cosas. No sabía nada" y confiesa que él no le ha dicho nada: "Qué le voy a decir yo a uno de los mejores jugadores del mundo. Es una decisión importante la que tomó".