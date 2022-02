Marcelo Bielsa deja de ser entrenador del Leeds

El Leeds United ha confirmado que el argentino Marcelo Bielsa ha dejado de ser el entrenador del club después de tres años y medio. El equipo inglés se deshace en elogios hacia el que ha su entrenador jefe desde junio de 2018 al afirmar que "transformó la suerte del equipo y que en su primera temporada les llevó a los playoffs de la Championship".

Leeds United can confirm the club have parted company with head coach Marcelo Bielsa

En su segunda campaña, sigue el comunicado, "Bielsa tuvo éxito donde los anteriores habían fallado, guiando al club al título de la Championship" con 10 puntos de diferencia y consiguiendo el ascenso a la Premier League por primera vez en 16 años". "En el regreso del club a la máxima categoría, el Leeds terminó noveno, asegurando la mayor cantidad de puntos de un equipo recién ascendido en la Premier League desde la campaña 2000/01", añade.

Por contra, "esta temporada ha resultado ser difícil y el equipo ha registrado solo cinco victorias en la Premier League". El presidente del Leeds United, Andrea Radrizzani, dijo: “Esta ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar durante mi mandato en el Leeds United, teniendo en cuenta todo el éxito que ha tenido Marcelo en el club".

Thank you??the man who changed everything for everyone?? https://t.co/chjPBo8IF6