Marc Cucurella, tras el tirón de pelo de Cristian Romero: "Nunca me lo cortaré"

Marc Cucurella fue protagonista del derbi de Londres entre Chelsea y Tottenham. El jugador español destacó con una gran actuación, fue decisivo para el equipo 'blue', pero también le vimos involucrado en una de las acciones más feas del encuentro. Y afirma que nunca se cortará el pelo: "Es mi estilo".

El español sufrió un tirón de pelo, Cristian Romero fue el que agredió al lateral. Le sujetó del cabello en un corner favorable al Tottenham, pero Cucurella quita hierro al asunto. "Fue una pugna en el campo".

"Hablé con él, fue una acción en el juego. Pero una acción importante ya que tal vez cambió el resultado del partido", afirma Cucurella.

Aunque asegura que la acción es clara y no entiende qué pasó con el árbitro: "El vídeo es muy claro. No se qué paso con el árbitro. Me das una patada en la pierna, me tiras del pelo...Es un error del árbitro o del VAR".

Mike Dean era el colegiado al frente del videoarbitraje y ha reconocido su error al no avisar al árbitro principal de la acción: "No lo consideré un acto violento".

"Estudié las imágenes...y debería haberle pedido a Taylor que visitara el monitor", sentencia el árbitro inglés.