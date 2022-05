El Manchester United presenta a Ten Hag

El Manchester United presentó a su nuevo entrenador, Erik Ten Hag, que no considera "un riesgo" venir a entrenar al conjunto inglés.



La temporada del Manchester United ha estado marcada por la destitución de Ole Gunnar Solkjaer, tras tres años en el cargo, y la llegada de un Ralf Rangnick que no ha cambiado la dinámica del equipo y que no ha conseguido clasificarlo para la Champions League.



Ahora, con la llegada del técnico holandés, que lo ha ganado todo en Holanda y llevó al Ajax de Amsterdam a las semifinales de la Champions en 2019, el United espera el impulso de calidad que les permita volver a luchar por títulos. El conjunto inglés suma cinco años sin un solo trofeo y no gana la Premier desde 2013, la última temporada de Alex Ferguson.





?? "The confidence is that I have a good feeling with the people around [the club]," Erik adds.



"We have a plan and now it's about getting the plan done, to get it into process."