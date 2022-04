El Manchester United confirma la remodelación de Old Trafford

El conjunto inglés ha contratado a una empresa encargada de planear cómo será la modernización del estadio de Mánchester, cuya última remodelación data de 2005 y ha sido criticado en los últimos tiempos por estar "en ruinas".



Legends Internacional y Populus, los grupos contratados, tienen experiencia en el desarrollo de estadios, como el del Tottenham Hotspur, el que decidieron demoler para crear el nuevo Tottenham Hotspur Stadium.



"El trabajo de desarrollar las diferentes ideas para Old Trafford y estudiar su factibilidad, con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados", dijo el United en un comunicado.





A team of leading consultants have been appointed to begin work on creating a masterplan for the redevelopment of Old Trafford.#MUFC