El Manchester United se carga a Solskjaer

El Manchester United confirmó este domingo el despido de Ole Gunnar Solskjaer como técnico del equipo, después de la derrota contra el Watford por 4-1. El noruego se marcha tras casi tres años como técnico de los 'Diablos Rojos' y sin haber conquistado ningún título en su etapa como entrenador. Solskjaer llegó en diciembre de 2018 como interino, tras el despido de José Mourinho, y se quedó como entrenador permanente en marzo de 2019.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ??#MUFC