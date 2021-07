El Manchester City habría inflado sus ingresos en la 2010/2011 para sortear el Fair Play Financiero

Posible escándalo en el seno del fútbol internacional después de que el Daily Mail haya desvelado esta madrugada unos correos que probarían el supuesto incumplimiento del Fair Play Financiero por parte del Manchester City durante la temporada 2010/2011.

Según el diario británico el conjunto inglés habría inflado sus ingresos procedentes de Abu Dabi para cumplir con los límites impuestos por la UEFA. Así, tal y como revelan los correos hechos públicos por el Daily Mail, el City habría ingresado solo 4 millones de libras esterlinas de Etihad por patrocinar su camiseta, cifra que habría inflado manipulando los contratos hasta los 12 millones de libras esterlinas.

