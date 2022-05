El Manchester City advierte que hará "un par de fichajes más" tras los de Haaland y Julián Álvarez

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, confirmó que después de fichar al noruego Erling Haaland, "posiblemente el mejor '9' del mundo con muchos años por delante", y al argentino Julián Álvarez, "uno de los delanteros jóvenes más talentosos de Sudamérica", buscará potenciar aún más al campeón inglés "con un par de fichajes más".

"Puedo confirmar que vendrán más jugadores. Estamos buscando fortalecer el equipo en las posiciones necesarias porque cada temporada se van algunos jugadores y luego tenemos que reformar continuamente el equipo. De nuevo, siempre buscaremos mejorar y fortalecernos. Creo que ya hemos hecho dos fichajes muy importantes, pero anticipo que haremos un par más", aseguró Al Mubarak en una entrevista a los medios oficiales del club publicada este lunes.

Khaldoon Al Mubarak says Manchester City’s transfer business is not complete, with the Club aiming to make further signings before the start of the 2022/23 season.



Watch part one of the Chairman's annual end of season interview ?? #ManCity