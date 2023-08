Lucas Hernández, sobre Dembélé: "Es cierto que es un buen amigo, pero mientras que no sea del PSG no hablo"

El jugador del París Saint-Germain Lucas Hernández dijo este martes que el equipo aún se encuentra en "fase de adaptación" con su nuevo técnico, Luis Enrique, y afirmó que "no están preocupados" pese a los malos resultados cosechados en su gira preparatoria nipona.

"Es cierto que los resultados son lo mas importante del fútbol, pero estamos con un nuevo entrenador en fase de adaptación, y en proceso de aplicar muchas cosas nuevas", dijo el futbolista francés en declaraciones a los medios tras la derrota encajada ante el Inter de Milán en Tokio por 1-2.

Con este encuentro el PSG concluye su tour de amistosos en Japón, tras caer antes contra el Cerezo Osaka nipón por 2-3 y empatar sin goles frente al Al-Nassr saudí de Cristiano Ronaldo.

El defensa señaló que aunque su equipo jugó "muy bien" en la primera mitad, aún debe mejorar a la hora de "mantenerse sólidos y de evitar "encajar golpes muy rápido".

Hernández admitió que el equipo "asume muchos riesgos a la hora de sacar el balón jugado" tal y como les pide el entrenador, y destacó la necesidad de "trabajar muchos detalles para que todo salga perfecto" para obtener buenos resultados.

"No creo que se trate de faltas de concentración, sino de detalles de debemos arreglar, pero debemos arreglarlos rápido porque el campeonato nacional comienza pronto".

Preguntado sobre la suplencia de futbolistas como Verratti, en el banquillo ante el Inter, o Neymar, quien no ha disputado ni un solo minuto en esta gira nipona, Hernández destacó que se trata de "jugadores importantes".

Neymar y Verratti, en el calentamiento antes del partido ante el InterCordon Press

Añadió que el entrenador "ha querido ver un poco a todo el mundo, incluyendo a jugadores jóvenes que vienen fuerte y con mucha personalidad, y a los que quiere dar confianza".

El futbolista evitó pronunciarse sobre la posible llegada al PSG de Ousmane Dembélé, que estaría siendo negociada entre su equipo actual, el FC Barcelona, y el club parisino como potencial sustituto de Kylian Mbappé, enfrentado a la directiva y vinculado al Real Madrid.

"No sé, es cierto que es un buen amigo mío, lo conozco muy bien. Pero es un jugador del FC Barcelona y mientras que no se trate de un jugador del PSG no quiero hablar de ello", dijo Hernández al ser preguntado por los medios sobre el tema.