Los ‘troleos’ del Spartak de Moscú al Barcelona y a Cristiano Ronaldo

El Barcelona está siendo uno de los grandes agitadores en este mercado de fichajes. Además de volver a contratar a Dembélé, los azulgranas se han hecho con Kessié, Christensen, Raphinha y Lewandowski. Muchos se preguntan en las redes sociales cómo pueden los catalanes acometer esas operaciones si hasta hace nada estaban sin dinero. Otros simplemente se ríen de la situación.

Dentro de este último grupo se encuentra el Spartak de Moscú. El club ruso, para burlarse de los azulgranas, ha usado la imagen de Patriota (Antony Starr) de The Boys junto con el siguiente mensaje: "Nosotros cuando el Barcelona quiere comprar a Moses usando dinero imaginario con pagos estructurados hasta 2438".

Us when Barcelona wants to buy Moses using imaginary money with payments structured till 2438: pic.twitter.com/26p6lH5vp4