Los premios 'The Best' se entregarán el 17 de enero

Los premios The Best 2021 se celebrarán con una ceremonia virtual en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) el lunes 17 de enero de 2022, mientras que el proceso de votación comenzará el lunes, 22 de noviembre y finalizará el viernes, 10 de diciembre de 2021.

Las premios que se entregarán son:

- A la mejor jugadora.

- Al mejor jugador.

- Al mejor entrenador de fútbol femenino.

- Al mejor entrenador.

- A la mejor portera.

- Al mejor portero.

- Premio FIFPRO World 11 Femenino.

- Premio FIFPRO World 11 Masculino.

- Premio Fair Play.

- Premio Puskás al mejor gol del año.

- A la mejor afición.

Los galardones distinguen al mejor de cada categoría, independientemente de la competición o la nacionalidad del ganador o ganadora, por los logros alcanzados durante la temporada 2020/2021, en el que también se incluyen los Torneos Olímpicos de Fútbol disputados en Tokio.

?????



Who will be #TheBest?



Football's kings and queens will be crowned at the #FIFAFootballAwards on 17 January 2022.



???? https://t.co/bkldjYUAVspic.twitter.com/uMJSVpNjqA