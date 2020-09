Los jugadores de la Premier llevarán una insignia contra el racismo

Los jugadores de la Premier League vestirán en sus camisetas una insignia con la frase "No Room For Racism" (No hay espacio para el racismo) durante la temporada 2020/2021.

Los colegiados también la llevarán y servirá como "constante recordatorio" del compromiso de la Premier League, de sus clubes, de sus jugadores y de la asociación de árbitros de erradicar el racismo.

Esta iniciativa continuará con la que se llevó a cabo tras el parón de la temporada pasada en la que los jugadores vestían el nombre "Black Lives Matter" en sus camisetas.





At today’s #PL club captains’ meeting, it was agreed that players and match officials will wear a ‘No Room For Racism’ sleeve badge on their shirts for the 2020/21 season



More info ➡️ https://t.co/cwj28DlRDJpic.twitter.com/asWbm56bfY