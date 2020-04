Los jugadores del Wolfsburgo ayudan a limpiar y recargar en supermercados durante la crisis

Seis jugadores del VfL Wolfsburgo ayudaron este viernes en dos supermercados de la ciudad a limpiar y recargar las estanterías, como parte de una campaña que el club lanzó en medio de la crisis originada por el coronavirus. Bajo el lema "Agradecemos a los héroes de la vida cotidiana", el Wolfsburgo quiere llevar a cabo varias campañas sociales en la región alemana de Baja Sajonia.

#wirhelfen: @JossGuilavogui und Co. haben heute in zwei Edeka-Märkten in Wolfsburg mit angepackt.