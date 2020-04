Los jugadores del Sporting de Portugal ya se entrenan

Los jugadores del Sporting de Portugal comenzaron este lunes a ejercitarse en solitario en las instalaciones del club lisboeta, mientras que el Benfica prevé regresar a los entrenamientos en los últimos días del mes de abril.

Según informaron este lunes a EFE fuentes del Sporting, los jugadores pueden acudir a entrenarse de forma voluntaria, ya que consideran que es más seguro para los futbolistas hacerlo en las instalaciones del club.

Aun así, se trata de entrenamientos individuales, sin presencia del cuerpo técnico, ya que, de momento, el Sporting no tiene definida la vuelta a Alvalade para hacerlo en grupo bajo las órdenes de Rúben Amorim.

Según dijo la pasada semana el primer ministro portugués, António Costa, el fútbol luso podría regresar a los estadios en los meses de junio o julio para concluir las diez jornadas ligueras pendientes.



The Lions returned today to the Academy for individual training ��‍♂️ #SportingCP pic.twitter.com/D9foVtCwXN