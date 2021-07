Los jugadores alemanes abandonan un encuentro de preparación para los Juegos por insultos racistas

Este sábado, las selecciones de Alemania y Honduras disputaron un encuentro de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio que comienzan la próxima semana.

Un encuentro divididos en tres tiempos de 30 minutos que les servirá como prueba final antes de la cita olímpica, pero la noticia de este partido ha sido los insultos racistas al jugador alemán Jordan Torunarigha.

Como informa la Federación Alemania, los jugadores germanos se marcharon del terreno de juego cinco minutos antes de que acabara el encuentro como consecuencia de esos insultos.

?? The game has ended 5 minutes early with the score at 1-1. The Germany players left the pitch after Jordan Torunarigha was racially abused.#WirfuerD#Tokyo2020pic.twitter.com/D85Q63Ynr9