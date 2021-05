Los hooligans la lían en Oporto en una noche de peleas y altercados con un herido leve

Al menos un herido leve que se encuentra hospitalizado es el saldo de los enfrentamientos registrados en las últimas horas entre aficionados ingleses que han acudido a la ciudad lusa de Oporto para asistir a la final de Champions que enfrentará al Manchester City y el Chelsea.



Los incidentes se produjeron en la noche del jueves en el centro de Oporto tras el cierre de bares y restaurantes. La policía lusa intervino, pero no hizo detenciones, según fuentes oficiales. Los bares en la ciudad se cierran a las 22:30 horas, según las pautas sanitarias. En ese momento habrían comenzado los altercados.

Las autoridades portuguesas han desplegado un operativo especial para evitar nuevos incidentes entre aficionados ingleses ante la final de la Champions, que reunirá el sábado a más de 12.000 espectadores en el estadio Do Dragão. La policía lusa pondrá vigilancia extraordinaria en el aeropuerto, el centro de la ciudad y las zonas próximas al estadio y contará con la colaboración de ocho agentes llegados de Inglaterra y especializados en este tipo de eventos.

