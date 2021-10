Los clubes de la Premier acuerdan bloquear los patrocinios del Newcastle

Los clubes de la Premier League han votado por mayoría bloquear los patrocinios del Newcastle United para evitar que se beneficien de acuerdos con empresas con las que el gobierno o el fondo saudí ya tienen relaciones.



Dieciocho de los 20 clubes votaron a favor, el Manchester City se abstuvo y el Newcastle votó en contra en una reunión que mantuvieron los dirigentes este lunes y que adelantó The Guardian.

El objetivo es que no se repita lo que ocurrió en su día con el Manchester City, que pudo sacar tajada económica de firmar acuerdos de patrocinio con empresas controladas por Abu Dabi, como es el caso de Etihad Airways.



Los clubes quieren seguridad legal de que esto no va a pasar o de que si pasa se hará en unos términos económicos justos para el mercado. El City se abstuvo no porque esté en contra de la medida, sino porque recibió consejo legal para hacerlo ya que la votación podría considerarse ilegal.



Esta medida comenzará se aplicará durante las próximas tres semanas de forma temporal, aunque los clubes quieren que se establezca de forma permanente.