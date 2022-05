Los aficionados del Liverpool despiden a Origi como a una leyenda

El delantero belga Divock Origi no seguirá la próxima temporada en el Liverpool. Origi aterrizó en Anfield en el verano de 2015 con solo 20 años y en sus siete campañas defendiendo la camiseta de los reds ha conseguido ganarse el cariño de la afición de tal manera que ha recibido una despedida a la altura de las más grandes leyendas de la historia del equipo inglés.

En total ha disputado 175 partidos en los que ha marcado 41 goles y ha dado 18 asistencias. En su palmarés figuran una Champions League, una Premier League y un Mundial de Clubes. Para la historia quedarán sus dos goles en el mítico partido de vuelta de semifinales ante el Barcelona en Anfield que ayudaron al Liverpool a meterse en una final de la Liga de Campeones que acabaría ganándole por 2-0 al Tottenham.

Esta semana el club red había dado a conocer que el belga no seguiría en la entidad la próxima temporada y rápidamente la afición y el propio Liverpool se pusieron manos a la obra para brindarle una emotiva despedida. Los de Jurgen Klopp se jugaban este domingo en la última jornada de la Premier League la posibilidad de ser campeones, debían ganar al Wolverhampton, y lo hicieron por 3-1, y esperar un pinchazo de un Manchester City que acabó levantando el título gracias a una remontada express que le sirvió para imponerse por 3-2 al Aston Villa.

Pese a la decepción ni un alma se movió de las gradas de Anfield tras el encuentro. Los jugadores del Liverpool hicieron un pasillo a la salida del tunel de vestuarios y por allí salío Origi entre aplausos de compañeros y aficionados para recibir el cariño en el centro del campo y posar con todos los trofeos ganados como red.

