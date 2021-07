El Liverpool regalará mil entradas a diferentes colegios para que los niños puedan ir a Anfield

Red Neighbors ha donado entradas a 28 escuelas locales en preparación para la campaña de la Premier League 2021-22, en la que los 'reds' reciben a Burnley para su primer partido en casa el sábado 21 de agosto. Cada escuela recibe boletos gratis para asistir a tres partidos en casa de la Premier League en Anfield durante la temporada.

Alumnos de Alsop High School, New Park Primary School y Florence Melly Community Primary School se dirigieron a Anfield esta semana para recoger sus entradas antes de las vacaciones escolares de verano.

More than 1,000 local school children are set to return to Anfield, thanks to our free school tickets initiative ??