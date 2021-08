El Liverpool, con buen pie en el inicio liguero

Liverpool, 2 - Burnley, 0

El Liverpool consigue, por el momento, pleno de victorias en el inicio liguero. Tras ganar en la primera jornada al Norwich por 0-3, los de Klopp firman su segundo triunfo, esta vez, ante el Burnley. El portugués Diogo Jota, a los 18 minutos, y el ghanés Sadio Mané, a los 69, firmaron la victoria del conjunto que dirige el alemán Jurgen Klopp. El VAR anuló un tanto del egipcio Mohamed Salah a los 27 minutos por fuera de juego del africano.

El partido estuvo marcado, no solo por la victoria, sino también por la vuelta del público a los estadios, donde la afición pudo volver a entonar el famoso cántico "You´ll never walk alone", propio del equipo.