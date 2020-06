El Liverpool se arrodilla contra el racismo: "La unión hace la fuerza"

La plantilla del Liverpool FC se ha arrodillado este lunes durante el entrenamiento como muestra de lucha contra el racismo y en homenaje a George Floyd, el hombre afroamericano cuya muerte a manos de un agente de la policía en Mineápolis ha desatado una ola de protestas en Estados Unidos.

"La unión hace la fuerza", escribió el club inglés en la red social Twitter, acompañado del 'hashtag' #BlackLivesMatter -'Las vidas negras importan'- y de una fotografía del equipo al completo arrodillado sobre el campo de entrenamiento. Los jugadores, además, compartieron la misma imagen y el mismo mensaje en sus redes sociales.





The entire squad knelt in Anfield's centre circle ahead of today's training session in a powerful show of support for the #BlackLivesMatter movement.



