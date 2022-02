El Liverpool aplasta al Leeds y se queda a tres puntos del Manchester City

Liverpool, 6 - Leeds, 0

El Leeds United de Marcelo Bielsa sufrió su tercera goleada seguida en la Premier League en Anfield ante un Liverpool gobernado por un sensacional Mohamed Salah, que marcó dos goles y dio una asistencia, y un Sadio Mané que también firmó un doblete (6-0). El egipcio llevó la batuta para arrollar a un Leeds que se acerca peligrosamente al descenso, mientras que los 'Reds' se quedan a tres puntos del Manchester City en la pelea por la Premier.



La sexta victoria seguida en la Premier de los de Jürgen Klopp se fraguó en la primera mitad, en un intervalo de 20 minutos en el que Salah decidió ajusticiar a los 'Whites'. La exhibición la comenzó transformando un penalti por mano de Stuart Dallas, luego completó una pared con Joel Matip, el central, que se sumó al ataque y definió delante de Meslier, y cerró 20 minutos mágicos con otro penalti a la red, por un derribo a Sadio Mané cuando se quedaba solo en el área. El senegalés selló el partido en una tranquila segunda mitad. Un error de Meslier propició la transición ofensiva del Liverpool, con un pase entre líneas que Jordan Henderson dejó en bandeja para que Mané marcara. En el tiempo añadido, Mané completó su doblete y poco después Virgil Van Dijk cerró la goleada al cabecear el sexto.



Con estos goles, el Liverpool copa las tres posiciones de máximos artilleros de la competición. Salah es el Bota de Oro, con 19 dianas, además de diez asistencias, Diogo Jota, que descansó, es segundo con doce tantos, y tercero está Mané, con once dianas. La victoria permite al Liverpool estrechar el cerco al City, que le saca tres puntos, pero con un duelo directo pendiente en el horizonte.

Burnley, 1 - Tottenham, 0

La alegría de ganar al Manchester City no le duró ni una jornada al Tottenham Hotspur, pues el Burnley, uno de los favoritos al descenso, apagó a los 'Spurs' en Turf Moor con un gol de cabeza de Ben Mee y aleja a los de Antonio Conte de la Liga de Campeones (1-0). Bajo la lluvia de Burnley naufragó el Tottenham, que hizo un mal partido y mereció la derrota contra los de Sean Dyche, que están luchando con todo para conseguir salvarse.



Después de vencer al Brighton & Hove Albion la semana pasada, los 'Clarets' se impusieron a un Tottenham que ganó la última jornada al Manchester City. Pero no estuvo Harry Kane al nivel de la exhibición contra los celestes y el equipo lo pagó. Lo pagó con una derrota fraguada en una falta lateral colgada por Josh Brownhill a los 71 minutos de partido. El balón voló hasta el segundo palo y Mee, central del Burnley, se elevó por encima de Christian Romero para cruzarle la pelota a Hugo Lloris. No se movió más el marcador y si algún equipo mereció más fue el Burnley.



Un triunfo importantísimo para el Burnley, porque, aunque sigue en descenso, se queda a dos puntos de la salvación, que la marca el Newcastle United, con un partido menos. El Tottenhams es octavo, con la Liga Europa a tres puntos y con la Liga de Campeones a siete.