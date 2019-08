El Lille traspasa al Arsenal al marfileño Nicolas Pépé

El Lille anunció este jueves que el extremo derecho marfileño Nicolas Pépé, que jugaba en el equipo francés desde junio de 2017, ha fichado por el Arsenal, donde estará bajo el mando del entrenador español Unai Emery.

"Para el club es un honor ver a uno de los suyos sumarse a uno de los mejores clubes europeos y ponerse la mítica camiseta de los Gunners. Persona de valores y futbolista sin igual, dejará en el estadio Pierre Mauroy, donde siempre será bienvenido, el recuerdo de un jugador eficaz, espectacular y generador de emociones", dijo.

Su comunicado recordó que Pépé, de 24 años de edad, ha disputado con el Lille 80 partidos y ha marcado 37 goles.

"Ha experimentado una progresión fulgurante", destacó el equipo galo, que no reveló el monto de la operación.

El Arsenal, por su parte, avanzó que llevará el dorsal '19', mientras que su nuevo entrenador confió en que va a aportar ritmo y creatividad al conjunto británico.

