Lewandowski reduce a Haaland y hace al Bayern campeón de la Supercopa

El polaco Robert Lewandowski reafirmó su relevancia en el Bayern Múnich, al que llevó hacia el título de la Supercopa, después de reducir la influencia en el Borussia Dortmund del noruego Erling Haaland, y honrar, de paso, a una leyenda como Gerd 'Torpedo' Muller.

El duelo que prolongó la dictadura del club bávaro en el fútbol germano con la conquista de su novena Supercopa fue asumido como un homenaje al histórico delantero del Bayern, fallecido el domingo, al que se le honró al inicio del enfrentamiento del Signal Iduna Park.

Y si hay algún jugador que después, a lo largo de los años, se ha situado a la altura numérica de Muller es Robert Lewandowski que no relaja ni su rendimiento ni sus cuentas a pesar de los años.

El polaco firmó dos de los tres tantos del Bayern y fue decisivo. El noruego estuvo desaparecido muchos minutos, apareció esporádicamente y no nutrió la cuenta de resultados de su equipo, que le buscó insistentemente en la segunda mitad, cuando regresó al partido. Lewandowski ganó el duelo.

El nuevo Bayern de Julian Nagelsmann conserva la firmeza y la determinación que le ha caracterizado en los últimos años. Arrinconó a un rival que se defendió con orden mientras pudo y que buscó su baza a la contra. En esa situación, en las transiciones rápidas, llevó casi siempre peligro. Y tuvo sus opciones.

Las oportunidades en una y otra portería se multiplicaron sin pausa. Thomas Muller cabeceó fuera al cuarto de hora y después tuvo otra Kingslay Coman que salió alto. Fue el extremo francés una de las pesadillas del equipo de Marcus Rose, nuevo en el banquillo del Dortmund. Coman por una banda, Serge Gnabry o Alphonso Davies por otra. La falta de precisión dio aire al Dortmund que amenazó por primera vez por medio de Marco Reus que se topó con el meta Manuel Neuer que también respondió certero a un intento de Erling Haaland. Pero el gol rondaba en la portería local. Estuvo muy cerca ya pasada la media hora en una acción a balón parado que puso en marcha Gnabry. Thomas Muller falló y Robert Lewandowski, después, pudo anotar pero la zaga del Borussia lo evitó bajo palos.

Fue a cuatro del descanso cuando el Bayern atinó y se puso por delante. Un perfecto centro desde la izquierda de Gnabry fue cabeceado por el delantero polaco que llegó desde atrás y batió a Gregor Kobel.

La maquinaria bávara tuvo continuidad tras el descanso. El Borussia careció de reacción y mostró sus costuras en el ala derecha de su defensa. Quedó en evidencia en una internada del canadiense Alphonso Davies que ejecutó otro centro, raso, que rozó Lewandowski y aprovechó Thomas Muller para, a puerta vacía, marcar el segundo.

A tumba abierta reaccionó el conjunto de Dortmund. Haaland, del que no había noticias, apareció para mantener en jaque a la zaga muniquesa que no pudo impedir que el Borussia acortara distancias a la hora de partido con un gran disparo desde la media luna de Marco Reus.



El conjunto de Marco Rose se creció y encajonó al campeón. Pero un error de Manuel Akanji en una salida de balón llevó la pelota a Lewandowski que no perdonó para aliviar al Bayern y sentenciar el choque.

Ficha técnica



1 - Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Felix Passlack (Marius Wolf, m.84), Axel Witsel, Manuel Akanji, Nico Schulz; Jude Bellingham (Reinier, m.84), Mahmoud Dahoud, Giovanni Reyna (Marco Pasalic, m.78); Marco Reus, Youssoufa Moukoko (Donyell Malen, m.58) y Erling Haaland.



3 - Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic (Bouna Sarr, m.88), Dayot Upamecano, Niklas Suele, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Kingsley Coman (Leroy Sane, m.49), Thomas Muller (Jamal Musiala, m.73), Serge Gnabry (Corentin Tolisso, m.73); y Robert Lewandowski (Maxim Choupo Moting, m.88).



Goles: 0-1, m.41: Lewandowski; 0-2, m.50: Thomas Muller; 1-2, m.64: Marco Reus; 1-3, m.74: Lewandowski.



Árbitro: Sascha Stegemann. Mostró tarjeta amarilla a Niklas Sule y Leroy Sane del Bayern Múnich y a Marco Reus y Mahmoud Dahoud, del Borussia Dortmund.

Incidencias: encuentro de la Supercopa de Alemania disputado en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del legendario delantero alemán Gerd Muller, fallecido el pasado domingo.