Leonardo, sobre las declaraciones de Neymar: "Ahora no es el momento de hablar de mercado"

Neymar, uno de los jugadores estrella del PSG, dejó unas importantes declaraciones al término del encuentro del pasado miércoles ante el Manchester United.

El jugador brasileño aseguró en ESPN que "lo que más quiero es volver a jugar a Messi. Lo que más quiero es volver a disfrutar" e incluso fue más allá al decir "el año que viene tenemos que jugar juntos seguro".

�� En @partidazocope escuchamos el bombazo de @neymarjr en @ESPNDeportes



�� "Lo que más quiero es volver a jugar con Messi y disfrutar con él dentro de la cancha"



�� "Tenemos que hacerlo el próximo año"https://t.co/DmblYhDxmF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 3, 2020

El director deportivo del PSG, Leonardo, habló este domingo sobre esas declaraciones de Neymar en Canal+: "Es un periodista argentino, es normal. Haces una entrevista para Argentina y hablas de Messi, es normal. Yo pienso otra cosa, creo que hay que tener respeto. Messi es un jugador del Barcelona. Cuando tocan a nuestros jugadores no estamos contentos, así que no tocamos a jugadores de los otros equipos. Ahora no es el momento de hablar de mercado. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho, con la plantilla que tenemos. Por eso, mucho respeto por Messi y por el Barça... No es el momento de hablar de eso".

En lo deportivo, el joven italiano Moise Kean sostuvo al París Saint Germain en el campo del Montpellier (1-3), donde Thomas Tuchel reservó a todas sus grandes figuras tras el encuentro de Champions en Manchester y el vital choque ante el Istanbul Basaksehir en el que se jugarán la clasificación.

El técnico germano dejó en el banquillo a Kylian Mbappe, al brasileño Marquinhos y al argentino Leandro Paredes, y fuera de la convocatoria a Neymar y al italiano Marco Verratti, sin contar con los lesionados Mauro Icardi, Juan Bernat, Julian Draxler, Pablo Sarabia y Presnel Kimpembe.