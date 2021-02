Lautaro Martínez: "Había cogido el camino hacia Barcelona, pero ahora me veo de nerazzurro a largo plazo"

El delantero argentino del Inter, Lautaro Martínez, ha concedido una entrevista a La Gazzetta dello Sport donde ha hablado de la oportunidad que tuvo de ir al Barcelona durante el pasado mercado de verano, aunque se siente bien en el equipo italiano y con la intención de continuar allí.

”Había cogido el camino hacia Barcelona, no sé lo realmente cerca que estuve de allí", reconoce Lautaro, pero ahora apunta que su "cabeza está acá, es una promesa, no me dejo condicionar. Ahora eso es pasado, voy a renovar con el Inter y me quedaré por mucho tiempo”.

Para ello es muy importante su relación con el técnico Antonio Conte: "Conte ha cambiado mi carrera y estoy preparado para tatuarme el Scudetto”.

En dicha entrevista, Lautaro no solo habla de su buena relación con Conte, también habla de la buena relación con Lukaku, su compañero en el ataque: “Tuvimos una infancia muy similar y difícil. Siempre hemos sabido que para llegar allí tendríamos que hacer más cosas y mejor que otros. Y esto lo traemos al campo”.

Ahora mismo, el Inter encabeza la Serie A, y sobre la sensación de ser favoritos o no al título final, Lautaro aseguró que ser favoritos"no es una palabra que me guste. Eso sí, este primer lugar da sensaciones positivas. Es bonito, porque no es casualidad sino fruto de lo que hacemos con nuestro entrenador. Como él dice, trabajamos para dejar al Inter en la mejor posición posible”.