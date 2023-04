De Laurentiis: "¿Van a dejar de tocar los huevos con Kvaratskhelia? Tiene cinco años de contrato, no uno"

El presidente del Napoles, Aurelio De Laurentiis, lo tiene seguro con Kvaratskhelia: su renovación no es urgente. El mandatario napolitano que ha acudido a un evento organizado por la Serie A en el Salón de Honor del Comité Olímpico, se ha mostrado firme sobre al ser preguntado sobre una posible marcha de la estrella georgiana.

“¿Qué renovación? ¿Van a dejar de tocar los huevos? Los contratos los hacen dos partes, y hemos firmado para cinco años, no uno solo” ha expresado el dirigente. Khvicha Kvaratskhelia que está despertando el interés de los grandes club de Europa esta temporada con 14 goles y 16 asistencias en 31 partidos tiene contrato hasta 2027 sin clausula de rescisión, algo que tranquiliza a De Laurentiis.

El presidente 'azzurro' también ha hablado para 'atacar'a su propios hinchas por los últimos episodios violentos que se han vivido en el estadio Diego Armando Maradona con la facción 'ultra' del Nápoles, de este modo ha condenado los acontecimientos y ha pedido la llegada de la 'Ley Thatcher' a Italia para acabar con los radicales en los estadios. "Es una historia que ha durado 50 años, hasta que no se tome la 'Ley Thatcher', y se adapte en Italia, siempre tendremos estos problemas. Esos no son verdaderos aficionados, son delincuentes a los que se les permite ir al estadio, atemorizando a las familias y a los verdaderos aficionados con episodios que están bajo la mirada de todos", criticó el presidente del líder de la Serie A.

La Fiscalía de Nápoles investiga los episodios violentos que se produjeron el pasado domingo en el partido ante el Milan (0-4), en el que, según informan los medios locales, los aficionados de la 'Curva B' prohibieron a los aficionados milaneses animar al equipo e intentaron que se colocaran de espaldas al campo. Los radicales napolitanos abandonaron el campo en el minuto cinco. Hasta ese momento dirigieron cánticos en contra de su presidente, con el objetivo de presionar para poder volver a introducir en el estadio bombos y material para hacer pancartas.

#Napoli, #DeLaurentiis: "Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e di mortificare i veri tifosi e le famiglie" pic.twitter.com/Jrb07lsqRu — Sportface (@sportface2016) April 4, 2023

El presidente también supo aprovechar la ocasión para cargar (sin nombrarlos) contra jugadores que salieron en el pasado mercado estival como Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly o el español Fabián Ruiz. "No haber tenido dificultades para deshacernos de las ovejas negras ayudó. Puedes llegar al fin de tu contrato y elegir irte si no te sientes napolitano. Creo que los jóvenes que tenemos hoy se han dado cuenta de que somos una única fuerza. Por fin somos once o veintidós, en lugar de ser tres o cinco napolitanos", sentenció.

Ante la posibilidad de ganar la liga italiana, el mandatario confesó estar "preocupado" por los preparativos de la fiesta del 'Scudetto', pese a los 16 puntos de ventaja, al ser "supersticioso". "Los napolitanos ya lo están celebrando por toda la ciudad y eso me preocupa, por supersticioso. Me parece un poco una locura, pero forma parte del color napolitano", apuntó el dirigente de un Napolés que lleva 33 años sin ganar la Serie A.