Crecen las críticas hacia Pogba: "Será el mismo cuando cumpla 35 años, haciendo las mismas estupideces"

El centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, está más fuera que dentro del club inglés. Su contrato con los diablos rojos finaliza en 2022 y continúa sin renovar. El Real Madrid y la Juventus son los clubes que más atentos están en la situación del francés para llevárselo gratis. Todo ello se suma a que cada vez son más las críticas hacia el francés de 28 años.

Ante el Atalanta fue sustituido en el 69’, por no aportar juego al equipo, en un partido que no fue el mejor para Pogba (2-2). En este caso las últimas críticas fueron por parte de dos exjugadores del Manchester United, Paul Scholes y Rio Ferdinand, ahora comentaristas televisivos.

"Cuántos años tiene? ¿28? Es un jugador muy experimentado, pero es uno de esos que será exactamente el mismo cuando cumpla 35. Seguirá haciendo las mismas estupideces que hace ahora: rodar la pelota y mantener a la gente alejada mostrando lo fuerte y hábil que es", afirmó Paul Scholes en BT Sports."Pogba necesita a alguien encima de él todo el tiempo. Alguien allí a quien respete totalmente, necesita gente con experiencia detrás de él", añadió.

Rio Ferdinand, también habló sobre el jugador, pero refiriéndose a su rendimiento en Manchester: "Estaría de acuerdo en que no ha alcanzado el nivel que esperaba con la camiseta del Manchester United”. No tiene la chispa que tiene con la selección francesa. Quizás necesite ese miedo a no jugar si no es bueno".

Uno de las soluciones para los problemas del francés, de su mal momento en Inglaterra, puede ser Cristiano Ronaldo para Ferdinand: "No puedo pensar en nadie más que en Cristiano que se apodere de Paul y le diga: ‘Estaré contigo la mitad del tiempo’. Tal vez sea una cuestión generacional, tal vez sea diferente ahora. En nuestro vestuario se llevaban a cabo estas conversaciones".