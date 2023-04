En Inglaterra se da por cerrado el acuerdo del Chelsea con Frank Lampard para hacerse con las riendas de la plantilla hasta junio de 2023.

Lampard, actualmente sin equipo tras su salida del Everton, el pasado mes de enero, regresaría al club al que dirigió durante una temporada y media.

BREAKING: Frank Lampard is set to re-join Chelsea as interim manager until the end of the season ???? pic.twitter.com/9tz7ETrCw6