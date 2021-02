Kyril Louis-Dreyfus se compra el Sunderland con solo 23 años

El empresario Kyril Louis-Dreyfus completó este jueves la compra del Sunderland convirtiéndose, a los 23 años, en el dueño más joven de las divisiones inglesas. La English Football League (EFL), que dirige las categorías inferiores del fútbol inglés, autorizó este jueves la compra y Louis-Dreyfus, que ya ha podido presenciar encuentros del Sunderland esta temporada, se convierte en el dueño.

Suple en el cargo a Stewart Donald, que seguirá siendo propietario minoritario del grupo y que aparece recurrentemente en la docuserie de Amazon 'Sunderland Till I Die'. "El compromiso de Kyril y su integridad nos convencieron para aceptar su propuesta", dijo Donald en un comunicado emitido por el Sunderland, que en estos momentos lucha por volver a la Championship (Segunda división inglesa).

