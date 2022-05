Kurt Zouma se declara culpable de maltratar a sus gatos

Kurt Zouma, futbolista del West Ham United, se declaró este martes culpable de maltratar a sus gatos, a los que golpeó y pateó el pasado mes de enero. El jugador francés se declaró culpable en la corte de Támesis, en la capital francesa, donde se enfrenta a tres cargos por provocar daños a sus animales y por evitar que sufrieran daños, después de que el futbolista fuera grabado por su hermano, Yoan, maltratando a sus gatos.

A lesson from West Ham's @KurtZouma on how NOT to arrive for a trial....#WHUFCpic.twitter.com/uIhNpg2xgU