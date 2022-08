Koulibaly responde a De Laurentiis: "En Nápoles no piensan como él"

Kalidou Koulibaly, nuevo jugador del Chelsea ha respondido a Aurelio de Laurentiis, presidente del Nápoles. El defensa central no dudó en contestar a las polémicas palabras del mandatario: "Las selecciones africanas necesitan un respeto".

De Laurentiis ha afirmado que no fichará más jugadores africanos, pocos días después de la salida del senegalés rumbo al Chelsea. "Si cree que su equipo puede jugar sin africanos está en su derecho, pero estoy seguro de que en Nápoles mucha gente no opina como él", fueron las contundentes palabras del exjugador del Nápoles.

El mandatario adviritió que solo ficharía jugadores del continente si "renuncian a la Copa de África" y Koulibaly defendió su derecho a jugar con su selección. "Nadie puede decirme si puedo jugar con mi selección o no. Si alguien me dijese de no ir, sería la única vez que estaría dispuesto a pelear. Todos lucharían por representar a su país".

"Esas palabras son lo que opiná él, no el club ni la ciudad", sentenció el jugador.