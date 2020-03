Klopp, preguntado por el coronavirus: "¿Por qué mi opinión? Soy un entrenador con gorra y mal afeitado"

Jürgen Klopp sobre el coronavirus:

“No entiendo ni me gusta que simplemente por el hecho de ser famoso mi opinión sea relevante sobre un tema del cual no soy experto ni tengo conocimiento. Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado”. #CHELIV #FACup pic.twitter.com/gWeBZuxazQ — Pep Molero (@molerogascon) March 3, 2020

El Valencia-Atalanta y el Getafe-Inter de Milán se jugarán a puerta cerrada Además, según informó Juan Antonio Alcalá, el Inter - Getafe también será a puerta cerrada. La UEFA informará si puede entrar prensa en San Siro. 03 mar 2020 - 17:49

Jurgen Klopp se 'desmarca' sobre el coronavirus. Tras el partido de este martes ante el Chelsea, el técnico del Liverpool fue preguntado en rueda de prensa por la crisis que afecta a todo el mundo, y si, de alguna manera, puede afectar a la dinámica del equipo.

Klopp considera que su opinión al respecto no es importante: "Lo que no me gusta es que en algo tan serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante, no lo entiendo", dijo Klopp.

"Si yo te preguntara, estarías en la misma situación que yo. Así que no es importante lo que diga un famoso. Tenemos que hablar sobre las cosas de la forma más correcta, no que la gente sin conocimiento como yo hable de algo serio", continuó el entrenador del Liverpool. "La que tenga conocimientos ya hablará sobre ello, y será quien diga a la gente que hagan esto o hagan lo otro. Y al resto del mundo le parecerá bien o no, pero no... Pero no lo que digan entrenadores de fútbol".

Reiteró que no entiende el interés del periodista: "Políticos... Coronavirus... ¿Por qué yo? Yo llevo una gorra de béisbol y voy mal afeitado", finalizó.