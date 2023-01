Klopp: "Estamos jugando por debajo de nuestras posibilidades"

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que están jugando "por debajo" de sus posibilidades y que la situación sería "muy distinta" si tuvieran a todos sus jugadores disponibles.



El conjunto de Anfield ha sufrido esta temporada lesiones de larga duración como la de Diogo Jota, Virgil Van Dijk, Arthur Melo y Luis Díaz, pero, por ahora, solo ha acudido al mercado invernal para traerse a Cody Gakpo.





The boss covered a range of topics during his pre-Wolves press conference earlier today ?? — Liverpool FC (@LFC) January 16, 2023



"Estamos mirando lo que hay fuera también, porque no somos tan cabezotas para pensar que vamos a estar con estos chicos hasta 2050. Si las soluciones estuvieran fuera y fueran posibles, los traeríamos para ayudar, pero ya tenemos una plantilla y solo estamos jugando por debajo de nuestras posibilidades", dijo Klopp antes de medirse al Wolverhampton Wanderers en la FA Cup.



"Pero no puedo sentarme aquí y culpar a los jugadores cada vez. Es mi responsabilidad que ellos lo hagan bien. Tenemos opciones limitadas, pero son jugadores con contrato, solo ocurre que no están disponibles. Si todos estuvieran, la situación sería distinta".



El Liverpool es noveno en estos momentos, a 10 puntos de la Liga de Campeones, está eliminado de la Copa de la Liga, tiene que jugar el 'replay' de tercera ronda de la FA Cup y en octavos de final de la Champions se medirá al Real Madrid.