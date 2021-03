Klopp confirma su año sabático cuando deje el Liverpool: "No importa quién me llame ¡Será un año de descanso!"

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, confirmó que se tomará un año sabático en 2024, cuando concluya su contrato con el equipo inglés. Apunta que entonces decidirá si sigue entrenando o pone punto final a su carrera.

"El año sabático definitivamente sucederá, definitivamente. Si no ganamos más partidos de la Premier League y el pensamiento de los propietarios cambia, me tomaré un año libre. No hay dudas”, dijo Klopp al diario Sport Bild.

“Este es claramente un acuerdo con mi familia, y probablemente también lo sea con mi médico de cabecera. Una cosa está clara: cuando termine mi paso en el Liverpool, definitivamente habrá un año libre. Nadie necesita llamar, ni después de cuatro meses ni tampoco después de los seis. No importa quién me llame: ¡será un descanso de un año!”, añadió el entrenador alemán.

Klopp tiene contrato con los ‘reds’ hasta 2024 y parece muy poco probable que sea despedido dado lo que ha logrado en sus cinco años y medio en el club.

Pero existe la posibilidad de que decida renunciar en algún momento y se puede dar por hecho que las ofertas lloverán sobre la mesa del ex técnico del Borussia Dortmund.