Kimmich no volverá a jugar con el Bayern hasta 2022 por unas "leves infiltraciones" en los pulmones

El Bayern disputará sus partidos pendientes hasta el final del año sin JoshuaKimmich. El centrocampista alemán no podrá volver a jugar hasta 2022 por unas "leves infiltraciones en el pulmón", surgidas tras haber pasado el COVID-19. El jugador ha dado negativo en el último test. Hay que recordar que Kimmich es uno de los jugadores que no han querido vacunarse contra el coronavirus.

En consecuencia, el centrocampista será baja el sábado en el partido en casa contra el FSV Mainz 05, el 14 de diciembre en la visita al VfB Stuttgart y en el último partido del año en el Allianz Arena el 17 de diciembre ante el VfL Wolfsburg.

???? ÚLTIMA HORA | El @FCBayern anuncia que Joshua Kimmich no jugará más este año



?? "No puedo entrenar completamente debido a una pequeñas infiltraciones en los pulmones"



?? El jugador alemán, que no estaba vacunado, acaba de superar el COVID-19



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/iZUHILSOEs