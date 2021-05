Khedira anuncia su retirada a los 34 años

El ex madridista Sami Khedira, campeón del mundo con Alemania en 2014, ha anunciado su retirada 34 años y tras defender esta temporada los colores del Hertha Berlín.

Khedira empezó su carrera en el Stuttgart, equipo con el que se coronó campeón alemán. Luego fue traspasado al Real Madrid, club con el que ganó la Liga española en 2012 y la Liga de Campeones en 2014. Posteriormente, Khedira pasó al Juventus y ganó en seis ocasiones la liga italiana.

Khedira jugó casi siempre de centrocampista defensivo y en la selección alemana, durante el Mundial de 2014, formó el doble pivote con Bastian Schweinsteiger.

After the match on Saturday it’s time to say goodbye. So proud that I had the chance to experience all these special moments with you! Thanks to all the fans, teammates, coaches and of course my family and friends. ���� pic.twitter.com/tCkwb38PgE