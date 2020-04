Kenny Dalglish, leyenda del Liverpool, ingresado con coronavirus

El mítico exjugador del Liverpool Kenny Dalglish fue ingresado por una infección el pasado miércoles en un hospital donde dio positivo en la prueba del coronavirus, según ha desvelado este viernes su familia.

El escocés, de 69 años, fue hospitalizado y, tal y como indica el protocolo médico actual, fue sometido a un test del COVID 19. El resultado fue positivo, aunque permanece asintomático.

"Sir Kenny ingresó en el hospital el miércoles 8 de abril para el tratamiento de una infección que requirió antibióticos intravenosos. De acuerdo con los procedimientos actuales, posteriormente se le realizó la prueba de COVID 19 a pesar de no haber mostrado previamente síntomas de la enfermedad. Inesperadamente, el resultado de la prueba fue positivo aunque permanece asintomático", indica un comunicado publicado por el Liverpool.



