Karanka deja de ser entrenador del Birmingham City

Aitor Karanka no seguirá siendo entrenador del Birmingham City. El técnico español separará su camino del equipo inglés después de no haber conseguido enderezar el rumbo de sus predecesores en el cargo y escapar de los puestos calientes de la tabla.

El Birmingham, equipo hecho para tratar de evitar el descenso a la League One, marcha vigésimo primero, con tres puntos de ventaja sobre la zona de descenso, que ocupa el Rotherham, que, sin embargo, tiene tres partidos menos.

Pese a la venta de Jude Bellingham el pasado verano por unos 11 millones de euros, el dueño del Birmingham decidió no invertir el dinero en nuevos fichajes y Karanka no ha podido enderezar el rumbo de un equipo que ya se salvó la temporada pasada por los pelos.

Es el séptimo entrenador que pasa por el Birmingham en los últimos cuatro años. Sustituyó en el cargo al español Pep Clotet, despedido, el pasado verano.

El propio Karanka admitió este sábado, después de perder 0-3 contra el Bristol City, que no piensa rendirse y que no va a dimitir. "En mi carrera nunca me he rendido y esta no va a ser la primera vez", apuntó.