Julián Álvarez ficha por el Manchester City

El Manchester City ha confirmado este lunes el fichaje del delantero argentino Julián Álvarez, que permanecerá cedido en River Plate hasta, al menos, junio de 2022. La estancia de Álvarez en Argentina dependerá de lo lejos que avance River Plate en la Copa Libertadores y de si Pep Guardiola le requiere para el inicio de la próxima temporada. El precio del fichaje ronda los 20 millones de libras, lo que suponen unos 22 millones de euros.

