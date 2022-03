Jugadores ucranianos exigen al capitán ruso que se posicione: "Mientras callas perra p... asesinan ciudadanos"

Los equipos rusos y la selección del país han sido excluidos de sus competiciones por la UEFA y la FIFA. Así, ni el Spartak de Moscú podrá disputar los octavos de final de la Europa League ante el RB Leipzig ni Rusia estará en el Mundial 2022 de Catar al no permitírsele jugar la repesca en la que el próximo 24 de marzo debía enfrentarse a Polonia.

Mientras sigue la invasión de ucraniana y se alzan muchas voces, incluso en la propia Rusia, contra la decisión de su presidente Vladimir Putin, el capitán de los sbornaya, el delantero del Zenit de San Petersburgo Artem Dzyuba, aún no se ha posicionado sobre el conflicto algo le han exigido en las últimas horas varios jugadores ucranianos.

El que más claro ha hablado es el lateral izquierdo del Everton Vitaliy Mykolenko que en una historia de Instagram, etiquetó a Dzyuba y escribió: "Mientras te mantienes en silencio, perra/puta, con tus compañeros gilipollas, ciudadanos pacíficos son asesinados en Ucrania. Estarás encerrado en tu caverna el resto de tu vida y, sobre todo, la de tus hijos. ¡Y me alegro!".

En idéntico tono ha hablado también el extremo del West Ham Andriy Yarmolenko en otro mensaje colgado en sus redes sociales: "Por favor, dime qué pasaría si todos juntos, unidos, mostramos a la gente lo que realmente está pasando en mi país. Los conozco a muchos y todos me decían: 'No debe ser así y que su presidente está actuando mal'. Entonces, muchachos, ustedes que tienen influencia en la gente, demuéstrenlo. Se lo pido. ¡Por favor!", dijo.

‘Guys, why are you sitting like shitheads, and not saying anything? In my country they’re killing people, killing wives, killing mothers, killing our children. But you saying nothing, you’ve given no comments…’



