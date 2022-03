Aykut Demir se niega a saltar al campo con una camiseta con el mensaje "no a la guerra"

El capitán del Erzurumspor de la segunda división turca, saltó al terreno de juego de forma distinta al resto de sus compañeros. Todos los jugadores del equipo portaban una camiseta con el mensaje de "no a la guerra", excepto él.

https://t.co/osBUW0UcMM

Turkish football Aykut Demir has explained his decision to refuse to wear a 'No To War' t-shirt in support of Ukraine prior to his latest match.

Speaking to Football Anatolia, via Fanatik, Demir explained: pic.twitter.com/clrwdNM7ad