Juan Mata renueva una temporada más con el United

El español Juan Mata ha renovado una temporada más con el Manchester United, por lo que pasará su octava temporada consecutivo con los 'Diablos Rojos'. El asturiano, que terminaba contrato el pasado 30 de junio, extiende su estancia en Mánchester, ciudad a la que llegó en 2014 procedente del Chelsea y donde se ha ganado un hueco en el corazón de la afición y el club, por una temporada más.

?? @JuanMata8 has extended his stay at United! ??#MUFC