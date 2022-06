Juan Mata deja el Manchester United tras ocho temporadas como 'Diablo Rojo'

El Manchester United confirmó este jueves el adiós del centrocampista español Juan Mata, al que agradece el haber dedicado una gran parte de su carrera deportiva a los 'Red Devils', donde su protagonismo había decaído en los últimos años.

"Gracias por dedicar ocho años de tu carrera al United, Juan. Todo el club te desea lo mejor para el futuro", señaló el tricampeón de Europa en su página web sobre el jugador de 34 años, que aterrizó en Old Trafford en enero de 2014 procedente del Chelsea.

Thank you for everything, @JuanMata8 — you'll be missed ??#MUFC