Joshua King: "No recuerdo haberme medido a un central tan amable como Sergio Ramos"

El delantero internacional noruego Joshua King calificó al central español Sergio Ramos, al que se enfrentó este sábado en partido clasificatorio para la Eurocopa 2020, como uno de los más limpios y deportivos contra los que ha jugado.

"Creo que lo hice muy bien ante uno de los mejores centrales del mundo. Ramos tiene fama de ser sucio y duro, pero no recuerdo haberme medido a un central tan amable como él", dijo King, según recogió este domingo el diario noruego "VG".

El delantero del Bornemouth aseguró que fue "divertido" enfrentarse al central del Real Madrid y que ambos hablaron durante todo el partido sin problemas. "No he visto todos sus partidos, pero pienso que todas sus entradas fueron limpias y me pareció un buen deportista. Él ganó algunos duelos y yo gané otros. Creo que fue un buen partido", dijo el jugador tras la derrota de Noruega en Valencia (2-1).

King anotó su gol número trece con Noruega, un tanto de penalti que supuso el empate provisional. Antes del lanzamiento, Ramos y De Gea intentaron decirle algo para distraerlo, pero King aseguró que evitó mirarles a los ojos para concentrarse en el penalti. "Fue una pena que nos cayéramos un poco al final y perdiésemos", resumió el delantero noruego.