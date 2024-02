Malen coloca al Borussia Dortmund tercero de la Bundesliga

Tras el empate en la pasada fecha contra el Heidenheim que cortó la buena línea del plantel de Edin Terzic, se reencontró con el triunfo el Dortmund, victorioso en el Signal Iduna Park frente un rival decaído, en crisis, que encajó su tercera derrota seguida, que dejó atrás la buena línea de inicio de curso y que se desengancha de la zona europea.

Pudo llevarse un daño mayor el equipo de Christian Streich que ya mostró malas sensaciones ante el Werder Bremen y Stuttgart. Apenas inquietó a Gregor Kobel, casi inactivo bajo los palos de la portería local. Al contrario que Noah Atubolu, el meta del Friburgo, que tuvo intervenciones que evitaron la goleada.

La victoria consolida al equipo de Terzic en los puestos de Champions. Además de dar caza al tercer lugar aleja de la puja por el cuarto al Leipzig que se mide al Augsburgo pero que acabará, en cualquier caso, en el quinto lugar en la vigésima primera jornada.

No pudo evitar el Friburgo su tercera derrota seguida, por primera vez desde noviembre del 2021, desarbolado desde el cuarto de hora inicial cuando Malen acabó a lo grande una jugada coral que inició Marcel sabitzer en el centro del campo. Condujo la pelota hasta el borde del área y se lo envió a Niclas Fullkrug. Encontró a Malen que, desde el punto de penalti, ejecutó un zapatazo imposible para Atubolu.

El segundo llegó en el añadido de la primera parte. Fue una prolongación larga, casi de un cuarto de hora porque el choque estuvo parado por las protestas de la afición por la llegada de inversores externos al fútbol germano. Otra vez Fullkrug asistió a Malen, que entró al área por la derecha. Realizó un tiro cruzado al que no llegó el portero. Fue el segundo, el que acabó con el partido.

No cambió el ritmo ni el panorama después el partido. El Borussia pudo lograr un premio mayor como la de Julian Ryerson que se marchó cerca del poste izquierdo. Después apareció Atubolu que se dejó ver con una gran parada a un tiro de Niclas Fullkrug. Y también respondió certero a un cabezazo de MarcoReus.

