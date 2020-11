Jorge Mendes asegura que Cristiano Ronaldo seguirá en la Juventus hasta 2022

Este lunes, el diario Tuttosport recoge unas declaraciones de Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo, donde asegura que el delantero ruso no tiene intención de abandonar la Juventus: "Cristiano batirá muchos otros récords".

Y según aparece recogido en la portada de Tuttosport, Ronaldo fue literalmente hechizado por Pirlo y en Turín, se siente como en casa. El portugués Cristiano Ronaldo decidió con un doblete este sábado el duelo de la Juventus Turín contra el Cagliari (2-0).

"Lo he dicho muchas veces en el pasado", explicó Mendes a Tuttosport después del doblete de Ronaldo en Cagliari, "y creo que ahora pocos todavía tienen dudas: Cristiano es el mejor de la historia y es incomparable. No hay récords que Cristiano no pueda batir. Pronto se convertirá en el jugador con más goles de la historia a nivel nacional y en general".

"CR7 se alimenta de metas y se reprograma continuamente para alcanzarlas. Los objetivos del equipo se entrelazan con los personales. Además de ser la estrella, la Juventus es cada vez más líder. Entre esta temporada y la siguiente, la última de las cuatro previstas por el contrato firmado en 2018 con los bianconeri, Cristiano pretende reescribir varias páginas del mundo del fútbol", termina diciendo el representante Jorge Mendes.