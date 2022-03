John Terry se mete en un lio por subir una foto con Abramovich y elogiar al magnate ruso

El exjugador de fútbol John Terry, leyenda del Chelsea, colgó este jueves en su cuenta de Twitter una foto en la que aparece posando junto al todavía dueño del club, Roman Abramovich, y que titula como 'The Best'



El excapitán de los "blues" y de la selección inglesa ha querido así despedir al oligarca ruso, después de que éste haya confirmado que ha puesto el club londinense en venta, a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia.



Abramovich compró el Chelsea en 2003 por una cantidad cercana a los 100 millones de euros y desde entonces lo ha convertido en uno de los equipos punteros de Europa, con 18 títulos, incluyendo dos Copas de Europa. En la fotografía colgada por Terry aparece el jugador y el multimillonario ruso sujetando el trofeo de Premier League inglesa, a la que acompaña con el citado 'The Best' y tres corazones azules.

La publicación ha acumulado miles de 'me gusta' por parte de sus seguidores, pero también se ha llenado de comentarios que censuran la posición adoptada por el exjugador. "Debería informarte sobre cómo y por qué 'El Mejor' usó tu amado club para beneficio personal y nada más", le reprocha un internauta.

Otro usuario de Twitter considera que el comentario de Terry es "inapropiado" y se pregunta "qué opinión tendrá la pobre gente de Ucrania sobre él". "No es uno de los vuestros. Es un oportunista al que se regaló riquezas rusas durante la desintegración de la Unión Soviética", le recuerda un seguidor.

En el hilo de comentarios también hay quien quiere agradecer a Abramovich su contribución a los éxitos del Chelsea o los que sostienen que el oligarca "no tiene poder, no empezó la guerra, quiere la paz".