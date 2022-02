Jesse Marsch firma como entrenador del Leeds United

El Leeds United ha confirmado este lunes el fichaje de Jesse Marsch, exentrenador del RB Leipzig, como sustituto del argentino Marcelo Bielsa.



Bielsa fue despedido este domingo después de haber perdido por 0-4 contra el Tottenham Hotspur, sumando la cuarta derrota consecutiva con un total de 17 goles encajados.



Marsch, de 48 años, ha sido técnico asistente de Ralf Rangnick en el RB Leipzig, además de haber pasado por el Salzburgo, el Red Bull New York y el Montreal Impact. Su último trabajo fue con el Leipzig, pero como entrenador principal, hasta que salió el pasado diciembre.





